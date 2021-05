Taarten, lopers en fietsers: toch een beetje Roparunsfeer in Ossendrecht dit weekend

In de nacht van eerste op tweede pinksterdag is Ossendrecht altijd in de ban van de doorkomst Van de Roparun en is al jaren de belangrijkste doorkomstplaats in West Brabant. Zondagochtend stond een tiental Loslopers aan de start om een rondje van 7,9 kilometer in en om Ossendrecht te lopen. Net als bij de echte Roparun werden de lopers vergezeld met fietsers. Een van de fietsers was de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen. ,,Bij de doorkomst rijd ik altijd een stuk van het parkoers mee dus ik ging graag in op het verzoek om nu ook mee te rijden”, vertelde Adriaansen, gehuld in een trainingspak.