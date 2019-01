Taalcafé in Hoogerheide start vrijdag: op speelse wijze je Nederlands verbeteren

Ooms benadrukt dat het Taalcafé geen cursus is. ,,Het is vrije inloop voor iedereen. We willen juist dat mensen in een ongedwongen sfeer bij een bak koffie of thee een babbeltje komen maken om spelenderwijs beter Nederlands te leren spreken. Dat kan gaan over alledaagse dingen zoals het weer of boodschappen doen, maar ook over naar de dokter gaan of een oudergesprek op school.”