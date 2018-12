Taakstraf voor ontucht 15 jaar geleden door aspirant-psycholoog uit Bergen op Zoom

De rechtbank in Breda vond dat bewezen was dat de man de borsten van het meisje betastte. De vrouw had ook aangifte gedaan van verkrachting, alleen is daarvoor te weinig bewijs. Daarom werd de man daarvan vrijgesproken.

Slachtofferverklaring

De vrouw had daar zelf al rekening mee gehouden. In haar slachtofferverklaring twee weken geleden zei ze al: ,,Wat je ook zegt, je weet dat het waar is. Daar moet jij mee zien te leven, ook als er geen straf van de rechter komt.’'