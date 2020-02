't Sjaggerijn zorgt voor een spannende Kindervastenavend

Dweilband­fes­ti­val ouderwets druk en vol show

23 februari BERGEN OP ZOOM - Voor maar liefst de vijftigste keer is gisteren het Dweilbandfestival gehouden. In een stampvalle Stoelemat zagen 2.000 Krabben 23 dweilbandjes hun uiterste best doen. Het ging daarbij niet alleen om de muziek, maar ook zeker om de show eromheen.