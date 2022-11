’t Sanegat moet het voortaan zonder muziek en stal doen

HUIJBERGEN - De elluf elluf viering in ’t Sanegat (Huijbergen) stond vrijdagavond in het teken van afscheid. Afscheid van boerenkapel de Sanegeit die na ruim 60 jaar ophoudt te bestaan en van zaal Vaeders Hoefke waar 44 jaar lang de elluf elluf viering werd gehouden.

De boerenkapel, hofkapel van de Huijbergse carnavalsstichting de Sanegeit, heeft de laatste jaren last van vertrek van muzikanten, en nieuwe leden boden zich niet aan. Er zat niets anders op dan een punt achter de kapel te zetten. Vrijdagavond was hun allerlaatste optreden en dat was een emotioneel afscheid. Vooral voor trombonist Cees Goossens, die 52 jaar trouw was aan de kapel.

Lia Linders, secretaris van de carnavalsstichting, vindt het jammer dat ’t Sanegat geen dweilband meer heeft. De Boerenkapel ontstond in 1962. Bij de eerste carnavalsviering in Huijbergen ging een groepje muzikanten van de plaatselijke fanfare St. Cecilia op stap met prins Seppe, en dat werd de boerenkapel. Tot 1980 was De boerenkapel de enig dweilband in Huijbergen.

Daarna kwam er met De Geitebreiers een tweede dweilband bij, en een paar jaar later ook nog even De Pannelappers. En er was ook nog De Zuidwestkant, die fuseerde met De Geitebreiers en samen Nog Eentje Dan, vormde. Maar een paar jaar geleden ging deze band ter ziele en bleef de boerenkapel als enige dweilband over. „Het komende carnaval zitten we dus zonder muziek”, zegt Linders. Haar hoop is gevestigd op een onlangs opgericht dweilbandje. „Het zal nog wel enkele jaren duren voordat dit een volwaardige dweilband is”.

Er werd ook afscheid genomen van Johan van Agtmaal, eigenaar van Zaal Vaeders Hoefke, door de carnavalsstichting liefkozend ‘De Bokken- en Geitenstal’ genoemd. De zaal en het café staan in de verkoop. De elluf elluf viering wordt volgend jaar waarschijnlijk in MFC de Kloek gehouden.