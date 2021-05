’t Rondje in Bergen wordt Aspact: ‘Een merk waar wij al tijden dol op zijn’

De oplossing kwam enkele weken geleden. Een bevriende ondernemer belde of ze niet open stonden voor een samenwerking. ,,We hadden het er al eens eerder over gehad, want hij was helemaal verliefd op het pand van ’t Rondje”, zegt Charlotte. ,,Maar toen waren wij er nog niet klaar voor.”



’t Rondje is al vijftig jaar gevestigd op de hoek in winkelgebied ’t Vierkantje en twee jaar geleden namen Dave en Charlotte ook Gimbrère over, aan de overkant en maakten er Atelier Le Carré van. ,,We stonden er niet bij stil dat we ook in een nieuwe zaak onszelf meenamen”, lacht Charlotte. ,,We kopen toch in volgens onze smaak, waardoor de beide collecties steeds meer overeen kwamen. We hadden twee winkels, maar in praktijk kwamen de klanten bij Le Carré binnen en haalden wij dan kleding bij ’t Rondje.”