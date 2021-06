’t Cromwiel moet weer een écht gemeenschapshuis worden voor Steenbergen

Het beheer van het centrum wordt overgenomen van het commerciële Optisport dat het bijna vier jaar heeft uitgebaat. De stichting heeft geen winstoogmerk en moet het doen zonder jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Wel heeft de stichting heeft een startkapitaal van 50.000 euro ter beschikking. Suijkerbuijk: ,,Heel fijn: dat biedt ons een stukje onafhankelijkheid. Dat we niet voor iedere euro bij de gemeente hoeven te bedelen. Maar voor nu maken we er nog geen aanspraak op. Maar wellicht kunnen we van dat geld ooit de theaterzaal aankleden.”



Het nieuwe bestuur maakt zich wel zorgen om het gebouw zelf. Flameling: ,,Het is een raar ding. Net een mortuarium. Daarnaast is het voor verenigingen moeilijk om een ruimte te personaliseren. Of die theaterzaal: die is vlak! Daar zou je Yoep van ’t Hek zo niet kunnen uitnodigen. Daar gaan we ons eens over buigen.”