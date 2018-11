Symphony aan de Schelde: klassieke muziek is niet oud

Belg moet naar Brussel, maar eindigt 100 kilometer verderop in Tholen na aanrijding

16:11 BREDA/THOLEN - Een vrachtwagenchauffeur die vanuit Brugge naar Brussel moest voor een klus, is maandagavond ruim honderd kilometer verderop in het Zeeuwse Tholen geëindigd. Volgens de politie was de trucker uit België dronken en had hij ergens een aanrijding veroorzaakt.