Symbool van Wjeeldrecht krijgt vaste plek op fraaie sokkel: ‘Straks dansen we rond De Snoek’

Rivaliteit tussen de dorpen

,,Vroeger heerste er rivaliteit tussen beide dorpen. Daarom ontbreekt bij de kerktoren van Hoogerheide de wijzerplaat aan Woensdrechtse kant. Maar een grote snoek die volgens de legende ooit in de Wjeel zwom, zorgde voor eenwording. De kinderen op de rug van de Snoek stellen Hoogerheide en Woensdrecht voor, die met carnaval samenkomen in Wjeeldrecht.”

In brons en hufterproof

In 2019 werd de gestolen Bronzen Os in Ossendrecht vervangen, nu gaat het Woensdrechtse college pogen om de Snoek nog voor carnaval 2022 op zijn sokkel te zetten. ,,We zijn in afwachting van de prijs, maar straks kunnen we rond de Snoek dansen", aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,Op anderhalve meter.”