Swingend en dansend naar de laatste rustplaats

Bergenaar (24) opgepakt bij hotel in woonplaats, man moet nog celstraf uitzitten

16:24 BERGEN OP ZOOM – Een 24-jarige man uit Bergen op Zoom is dinsdagmiddag opgepakt bij een hotel aan de Antwerpsestraat in zijn woonplaats. De man en een vrouw hadden overnacht in het hotel, maar wilden het hotel niet verlaten. De hoteleigenaar schakelde daarop de politie in.