Svetlana helpt buitenlandse vrouwen met integreren: ‘Samen koken verbindt. Je weet: ik ben niet alleen’

De sfeer is uitgelaten, maandagavond in de keuken van restaurant Parwaan in Hoogerheide. Er wordt wat afgelachen, het kakelvolume op niveau kippenhok. De vrouwen kletsen volop over thuis, de kinderen, werk en hobby’s. En natuurlijk over eten. Samen koken en eten verbindt en bevordert vriendschappen, een beter bewijs daarvan is er niet.