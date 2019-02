Suzana gaat weer ronde verder in Portret Rembrandt

Toch baarde dat weinig zorgen. ,,De technische opdracht is steeds een opwarmronde, al werd ik maar niet warm. Bij de tweede opdracht is het knallen. En dat gaat me goed af.‘’ Zonder al te veel druk werkte ze daarna snel aan de vrije opdracht: een stilleven in een voetbalkantine. De kunst van snel en mensen portretteren beheerst ze als geen ander en - heel slim - op haar doek toverde ze, als enige, een voetbal tevoorschijn. De publieksjury, bestaande uit leden van de voetbalclub, was laaiend enthousiast. Jeroen en Suzana hadden de sfeer van het kampioenselftal het best in beeld gebracht. Dat was genoeg om niet in de gevarenzone te belanden. Volgende week staat de geboren Servische weer achter haar ezel voor opnieuw twee opdrachten.