Suske en Wiske beleven een nieuw avontuur op Kalmthoutse Heide in ‘Geduvel op de Heide’

A4 bij Hoogerhei­de weer vrij, gekanteld busje zorgt voor flinke file

HOOGERHEIDE - Een bestelbusje is dinsdagmiddag rond 15.45 uur gekanteld op de A4 bij Hoogerheide in de richting van Bergen op Zoom. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Wel is er een flinke file ontstaan op de snelweg in beide richtingen.

3 mei