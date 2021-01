SushiPoint naar Bergen op Zoom: ‘Ik was meteen verliefd op dit pand’

BERGEN OP ZOOM - Met de komst van SushiPoint naar Bergen op Zoom komt er een einde aan de leegstand van het monumentale pand aan de Stationsstraat. Uiterlijk in augustus kunnen liefhebbers op die plek sushi afhalen of laten bezorgen.

,,Ik was meteen verliefd op het pand”, zegt ondernemer Hajo Bertrand uit Hilversum die landelijk al 32 sushi afhaalpunten heeft waaronder één in Roosendaal. ,,Veel van onze klanten daar, komen uit Bergen op Zoom. Dus ik wilde daar heel graag een 33e vestiging openen."

Volledig scherm Ondernemer Hajo Bertrand begint een vestiging van SushiPoint in het monumentale pand aan de Stationsstraat 12a in Bergen op Zoom. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Monumentale parel in Stationsstraat

Hij klopte daarom aan bij de gemeente Bergen op Zoom. Die wil graag de leegstand in de stad aanpakken en wees Bertrand op de monumentale parel in de Stationsstraat.

,,Vlakbij het station en het centrum en een grote parkeerplaats om de hoek. Beter kan niet”, zegt Bertrand die wel werk moet maken van voldoende parkeergelegenheid voor de fietsen en scooters van zijn eigen bezorgers. ,,Dat is een uitdaging, maar dat gaat lukken. Wij willen ook niet dat omwonenden last van ons hebben. Verkeersveiligheid is belangrijk.”

Het monumentale pand wil hij in oude luister herstellen. Boven komen twee appartementen die in de verhuur gaan. Bertrand hoopt eigenlijk in mei al open te kunnen. ,,Maar vanwege de monumentale status houd ik er rekening mee dat de verbouwing iets meer tijd kost. Dus in het meest gunstige geval mei, maar uiterlijk half augustus zijn we operationeel.”

Sushi-chefs en bezorgers gezocht

SushiPoint verwacht 35 medewerkers nodig te hebben: een filiaalmanager, baliemedewerker, bezorgers en sushi-chefs. ,,Die laatste leiden we zelf op. Een koksopleiding is niet vereist, wel affiniteit met de keuken. Sushi maken is een specialisme. De opleiding krijgen de toekomstige chefs in Roosendaal.”

Wethouder Jeroen de Lange is tevreden met de invulling van he pand. ,,Wij zijn blij met ondernemers die potentie zien in een zaak in onze binnenstad. Zeker in deze tijd is ondernemen niet gemakkelijk, dus we juichen de komst van een Sushi Point in Bergen op Zoom toe.”