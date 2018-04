Survivalrun Steenbergen: Ruim zeven kilometer aan vallen en opstaan

VideoSTEENBERGEN - Zeven en een halve kilometers aan rennen, klimmen, klauteren en - voor sommigen - ook vallen. Dat is in een notendop de Survivalrun Steenbergen, die zondag voor de 22ste keer werd gehouden.

Dat de loop niet voor mensen met smetvrees is, bleek wel uit de deelnemers die doordrenkt van modder en zweet de finish over klommen. Al bleek het überhaupt halen van die finish geen makkelijke opgave.

Boomstammen

Het is rond het middaguur, de recreanten zijn inmiddels in volle gang aan het survivallen. Een groepje volwassenen komt bij de vierde hindernis. Een sloot waar boomstammen, netten en metalen tunnels staan. De deelnemers moeten over, onder en door de obstakels om verder te kunnen gaan. De eerste deelnemer glijdt bijna over de stammen heen en schiet de rode buis in.

Twee obstakels achter hem komt een recreant nog maar net de eerste boomstam over, puffend en moe loopt ze naar de tweede. Een omstander moedigt haar aan, maar ze lijkt het al niet meer door te hebben. En dat terwijl ze nog zo'n zeven kilometer te gaan heeft.

Quote We komen hier steeds terug omdat de hindernis­sen heel gevarieerd zijn. Zo heeft Udenhout ook een survival­run, alleen heb je daar eigenlijk alleen maar apenhangen. Christiaan Mooiman

Apenhangen

Een paar honderd meter verderop, bij de kleedruimtes en de kantine, staan broers Christiaan en Arthur Mooiman uit Vlaardingen. Nog maar eventjes en dan kunnen ze, als koppel, starten aan de run. ,,Het is voor ons de derde keer in Steenbergen", zegt Christiaan. ,,We komen hier steeds terug omdat de hindernissen heel gevarieerd zijn. Zo heeft Udenhout ook een survivalrun, alleen heb je daar eigenlijk alleen maar apenhangen. En na de tiende keer apenhangen heb je het eigenlijk wel gezien."

Volledig scherm Een van de zwaarste hindernissen: zonder de grond te raken slingerend zo'n 10 meter afleggen. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Koppel

Wiebe Hoenderboom en Jelke Rouwhorst zijn voor de Survivalrun helemaal uit Arnhem gekomen, maar weten nog niet zeker of ze dat een volgende keer weer gaan doen. ,,Het is leuk opgezet en een mooie omgeving, maar vandaag mocht het niet helemaal lukken. Ik deed het namelijk samen met mijn vriendin als koppel. Nou was er bij het zwembad een vrij zware hindernis met langere touwen en ankers. Voor mijn vriendin lukte die niet helemaal en normaal mag je elkaar helpen als koppel. Maar dat mocht nu niet, omdat ik al uit de hindernis was. Ik mocht dus niet terug de hindernis in om haar te helpen. Dan had ze bijvoorbeeld op mijn schouders gekund, of zo. Het was verder hartstikke leuk, maar als het zo moet... Daarom zijn we in eerste instantie ook hier gekomen, omdat je als koppel kon meedoen!"

Navraag bij de voorzitter van het bestuur van de Survivalrun Steenbergen, Maurice Botermans, leert dat het inderdaad de bedoeling is dat je elkaar als koppel gewoon kan helpen. Mogelijk ging het hierbij om een communicatiefout.

Vandalisme

Volgens Botermans is de run verder goed gegaan. ,,We mogen niet klagen. Van tevoren hadden we 850 voorinschrijvingen, 100 meer dan normaal. Nou is niet iedereen op komen dagen vanwege het weer, maar het blijft top en geweldig."

Quote Of we volgend jaar gaan uitbreiden? We zouden wel willen, maar we hebben nu 160 vrijwilli­gers en om die weer op de been te krijgen, dat vraagt gewoon veel tijd. Maurice Botermans