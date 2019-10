Supersum is ontroerend en overdonderend eerbetoon

Minister: Onregelma­tig­he­den in Rucphen niet genoeg reden om stemcompu­ter in te voeren

13:50 DEN HAAG/RUCPHEN - Ook al is er iets fout gegaan bij het tellen van de stemmen in de gemeente Rucphen, voor minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is dat nog geen reden om over te stappen op elektronische telmachines. Ze wil het stemproces namelijk niet ‘kwetsbaar maken voor digitale risico’s’.