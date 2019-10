‘Supersum is grootste openluchtspektakel in Bergen op Zoom’

Chalet Steenber­gen uitgekamd na verdwij­ning Belgische loodgieter: ‘Wij weten niet wat papa in Nederland deed’

7 oktober Wat is er gebeurd met Johan Van der Heyden? De 56-jarige loodgieter uit het Vlaamse Lint verdween op 2 juni. Sindsdien zat het onderzoek muurvast, tot afgelopen weekend een Brabantse vrouw en haar 18-jarige dochter opgepakt werden in een woonwagenpark in Steenbergen. Het parket zegt aanwijzingen te hebben dat de man met geweld is omgebracht, maar het lichaam is nog steeds spoorloos.