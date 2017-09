Suikerlab in Bergen op Zoom is geen monument

BERGEN OP ZOOM - Het gebouw van het Suikerlab, het Instituut voor Rationale Suikerproductie aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom, is met opzet niet tot gemeentelijke monument uitgeroepen. Aan het markante pand is na de Tweede Wereldoorlog te veel vertimmerd.

,,Het heeft in de jaren vijftig een gedaantewisseling ondergaan'', zegt wethouder Patrick van der Velden. ,,Er zijn veel naoorlogse zaken toegevoegd zoals grote raamvensters en een luifel boven de entree.''

Sloop

De PvdA maar ook organisaties als de Vereniging Binnenstad en de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Zoom zijn bang dat het gebouw ten prooi valt aan sloop. Het staat te koop. Het suikerlab vertrekt volgend jaar naar Dinteloord. Omdat het pand geen monument is, is het niet beschermd.

Van der Velden meldt dat hij inmiddels met het IRS in overleg is 'over mogelijke scenario's voor hergebruik van gebouw en perceel'. En dat hij ook best de kwestie monument of geen monument tijdens die gesprekken ter sprake wil brengen.

Geen winkels

De wethouder maakt duidelijk dat de gemeente niet van plan is het complex te verwerven. En ook dat er geen voorkeursrecht op komt. In zo'n geval moet het IRS het pand als eerste aan de gemeente te koop aanbieden. Wel wil Van der Velden volop meedenken over en meewerken aan een nieuwe bestemming. En nee, zegt hij, dat kan geen detailhandel zijn. De bestemming die op het pand en het omliggende terrein ligt is voor lichte bedrijvigheid.