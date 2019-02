Succesvolle sponsoractie in Huijbergen voor ziekenhuis: kinderen krijgen gebakje

Auteur spreuk ABG Bergen op Zoom meldt zich

15:28 BERGEN OP ZOOM - De spreuk die sinds woensdag op een muur in Residentie ABG prijkt, stond ooit op de muur van de oude verloskamer, maar is niet historisch, meldt Jos Huffmeijer. ,,Het is de slotstrofe van mijn gedicht Namen uit 2005", zegt de auteur, die zelf in 1950 in het ABG geboren werd, er als verpleger werkte en pr-man was bij tanteLouise. ,,Personeel van het ABG heeft die tekst op de muur geschilderd.”