Succes Crazy Little Things: 'Queen spreekt ook jongeren aan’

Queen is hot. De film over het leven van de band van de in 1991 overleden zanger Freddie Mercury breekt alle records en zorgt voor een heuse Queen-revival. De wind zit volgens drummer Jean-Paul Heck even mee. ,,Crazy Little Things pikt daar een graantje van mee, maar het succes liep al eerder uit de hand. We zijn pas anderhalf jaar bezig. Wat er in die periode bereikt is, overtreft onze stoutste verwachtingen.”