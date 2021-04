Subway bij Wouwse Tol tussen Burger Stack en La Place: ‘Meer te kiezen voor wie trek heeft’

video Consterna­tie na vondst van auto in Thoolse haven - maar brandweer had die er zelf ingegooid

30 maart THOLEN - Alarm vanochtend in de haven van Tholen nadat de politie de melding kreeg dat er een auto in het water lag. Er werden duikers opgeroepen, maar na uren bleek dat de auto doelbewust in het water was gegooid. Als oefenobject voor de brandweer.