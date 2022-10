Subsidie voor ondernemersvereniging Sterck: ‘Het is een investering in de binnenstad’

zaterdag 3B+3C+3E MOC’17 pakt eerste overwin­ning in derde klasse, Internos geeft overwin­ning uit handen

MOC’17 herstelde zich in 3B knap van het verlies bij Prinsenland en wees in eigen huis Kapelle met overtuigende 4-2 cijfers terug. Kogelvangers kwam niet in actie en Prinsenland wist op voorhand dat het vrij was. In 3C gaf Internos de overwinning uit handen. In 3E won Dongen eenvoudig van BLC.

1 oktober