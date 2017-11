Subsidie De Stelle in De Heen tijdelijk stopgezet

Wie Wat Waar: Nederlands leren middels breipatronen

13:26 Ergens in West-Brabant woonde fotograaf Ben Steffen in 1980 een soort van culturele uitwisseling bij. Het lijkt op een praktisch lesje Nederlandse taal voor allochtone vrouwen met als thema breien. Waar zijn we? Wie staan er op de foto en wat was de aanleiding hier in de krant (De Stem) aandacht aan te schenken?