Stukje historie weer terug op oude ijzergieterij in Bergen op Zoom: ‘Iedereen kent dit pand’

BERGEN OP ZOOM - In volle glorie is de reclame op het dak weer te zien. Rogier Nerincx Richter, de laatste ijzergieterij die de stad kende. Voor metaalman Bert de Dooij was het onthullen van de oude bedrijfsnaam gisteren een heuglijk moment. ,,Dit is de kers op de taart.’’

De Dooij kocht het destijds vervallen pand in 2015 en is sindsdien bezig om het oude kantoor in volle glorie te herstellen. De reclame op het dak markeert meteen het bereiken van het hoogste punt.

Klaar is het karwei nog lang niet. Nog twee jaar duurt het tot de oplevering, schat De Dooij. ,,We hebben eerst alle energie gestoken in de buitenschil.’’

Geschiedenis van het pand

Paul van Kalmhout en Tom van Eekelen namen de openingshandeling voor hun rekening. Van Kalmthout omdat hij een mooi boek over de geschiedenis van de gieterij schreef en de zoon is van apotheker Nes van Kalmhout uit de Zuivelstraat, de man die het pand in de zestiger jaren erfde. Kort daarvoor was de laatste eigenaar Christ Rogier onder tragische omstandigheden overleden.

Als wandelende encyclopedie van het pand kent De Dooij de hele geschiedenis. ,,Hij is hier in de stad vermoord.’’ Van Eekelen loodste als ondertussen gepensioneerd erfgoedambtenaar De Dooij door de hele papierwinkel op het gemeentehuis. Het is de bedoeling dat Bert en Anneke de Dooij straks een deel van het pand als dienstwoning gaan betrekken. In de overige ruimten zijn de kantoren van het bedrijf voorzien.

De Dooij doet alles zoveel mogelijk zelf, op basis van de originele bouwtekening uit 1900. Waar nodig schakelt hij onderaannemers in. ,,Een trap maken, deuren hangen, kozijnen, de snijvoegen, dat moet je aan specialisten overlaten.’’ Vrijwilligers waren er ook, met name de leden van het koor de Batraven waar De Dooij deel van uitmaakt. ,,Zij hebben de dakpannen helpen leggen’’

Veel tijd is ook gaan zitten in het saneren van de grond rond het voormalige kantoor. Een hoop ijzerslakken zijn de stille getuigen van dat helse karwei. ,,Bij elkaar hebben we 53 ton puin uit de grond gehaald en afgevoerd.’’

Industrieel erfgoed

De Dooij wijst op een nog meer industrieel erfgoed: de flensbuizen uit de begintijd van de gieterij. ,,Die buizen waren destijds ronduit revolutionair.’’ De onthulling van de dakreclame krijgt vandaag nog een staartje: de kleinkinderen gaan ervoor zorgen dat de bedrijfsnaam met led-verlichting ook in de avonduren opvalt. De Dooij is trots dat hij het RNR-pand van de sloop heeft gered. ,,Het is levende Bergse geschiedenis. Iedereen kent dit pand.’’