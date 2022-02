Stuk fietsroute bij Almata aardedonker: ‘Verlichting geeft schooljeugd veiliger gevoel’

OSSENDRECHT - Het donkere stuk weg langs jeugdzorginstelling Via Almata in Ossendrecht krijgt mogelijk verlichting. De gemeente Woensdrecht gaat overleggen met Almata, het ZuidWestHoek College en het bisdom, dat eigenaar is van de Volksabdij.

Vanaf de OLV ter Duinenlaan loopt er een weg langs Via Almata en de Volksabdij naar het ZuidWestHoek College. Daar is na 2015 eenrichtingsverkeer gekomen en de begroeiing gesnoeid om de sociale veiligheid voor de schooljeugd te verbeteren.

,,Het wegdeel vanaf de school naar de Putseweg is goed verlicht, zoals veel fietspaden in de gemeente. Maar het eerste stuk tot aan Almata is aardedonker", aldus ABZ-raadslid Arjan Buijsen. ,,De paar lichtmachten die er staan, werken niet. Verlichting zou de Ossendrechtse schooljeugd in de donkere uren een veiliger gevoel geven.‘’ Hij wees ook op enkele incidenten nabij de jeugdinstelling.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal (CDA) zegde Buijsen toe in gesprek te gang met de eigenaren van toegangsweg. ,,Ik neem contact op met het bisdom om te kijken wat er mogelijk is. De palen bij Almata staan inderdaad uit of zijn vervangen door camera's. Wij hebben zelf geen masten of armaturen in bezit. De vraag is wat bisdom en ZuidWestHoek College zelf qua financiën willen inzetten voor verlichting voor elkaar te krijgen.‘’

Diefstal 30 mountainbikes

Onlangs werden uit een stalling bij de school dertig mountainbikes van RSC De Zuidwesthoek gestolen. ,,Erg triest. Wat kan de gemeente doen om de jeugd weer te laten fietsen en de club te helpen met een verzekering‘’, vroeg Thierry de Heer (D66) zich af.

Wethouder Hans de Waal zei daar geen budget voor te hebben. ,,We vonden wel een subsidiemogelijkheid. We zoeken uit of ze via die weg toch weer een aantal fietsen kunnen bestellen. Verzekeren is geen optie, de stalling staat te ver bij het schoolgebouw vandaan. Er wordt gekeken naar een alarmsysteem.‘’

