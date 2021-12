Studie naar rondweg Steenbergen én een tussenoplossing: ‘Niets doen is geen optie meer’

Cocaïne­smok­kel? 'We hebben viskotters in de Duitse Bocht en een boot in Antwerpen’

BREDA - ‘Een groep extreem professionele dienstverleners, gespecialiseerd in het vervoer van cocaïne over de wereld’. Zo omschrijft het Openbaar Ministerie de in juni opgerolde bende uit het grote cocaïneonderzoek Francis Drake, met als hoofdverdachte L.R. uit Made en andere verdachten uit onder meer Breda en Prinsenbeek.

21 december