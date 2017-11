'Studententsunami' op komst in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Door de komst van de HAS (Hogere Agrarische School) Hogeschool uit Den Bosch naar Bergen op Zoom zijn op termijn honderden studentenkamers nodig in de Markiezenstad. Reden voor de gemeente nu al gesprekken te voeren met woningcorporatie Stadlander en andere partijen over hoe deze 'studententsunami' het hoofd te bieden.

Groeimodel

Halverwege september maakten de HAS en de gemeente gezamenlijk bekend dat er een hbo-opleiding naar Bergen op Zoom komt. Daarbij gaat de school uit van een groeimodel. In eerste instantie wordt begonnen met vijf a zes man, maar in de loop van de komende vijf tot acht jaar groeit dat aantal uit naar een opleidings- en onderzoeksinstituut dat tientallen medewerkers werkt biedt en honderden studenten herbergt.

Deze jongeren dienen ook een dak boven hun hoofd te hebben. Uit landelijke cijfers blijkt dat bij hoger onderwijs ongeveer 1 op 2 studenten op kamers woont. De HAS heeft al aan wethouder Patrick van der Velden aangegeven dat de beoogde leerlingen afkomstig zijn uit Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Reden dat de onderwijsinstelling ervan uit gaat dat een aantal studenten dat huisvesting nodig heeft lager uitvalt dan 1 op de 2. ,,Desalniettemin gaan we er vanuit dat op termijn, denk aan vijf tot acht jaar, er behoefte is aan enkele honderden kamers of appartementen", zegt Van der Velden.

Huisvesting

De HAS geeft aan die huisvesting niet als taak te beschouwen. Reden dat Van der Velden gesprekken voert met onder meer woningcorporatie Stadlander en marktpartijen over hoe dit probleem te tackelen. ,,We proberen er nu al op voor te sorteren. Door ontwikkelingen toe te staan voor meer kleinschalige woningbouw. Zoals het omvormen van twee huizen aan de Oude Stationsstraat tot zes appartementen en de jongeren- en starterswoningen aan de Vlaszak door Gebri."

Omkatten