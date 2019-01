Studenten wonen tussen senioren in Ravelijnflat Bergen op Zoom: ‘Je ziet de mensen stralen’

Ook de brandweer krijgt kat Pluisje niet uit de boom in Oud-Vossemeer

2 januari OUD-VOSSEMEER - De brandweer van Tholen is vanmiddag omstreeks 14.30 uur gealarmeerd voor een kat in een boom aan de Leguitsedijk in Oud-Vossemeer. De kat was volgens zijn eigenaars al meer dan een week vermist. Ondanks de vele inspanningen van de brandweer is het niet gelukt in de kat uit de boom te krijgen.