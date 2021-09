Studenten mogen weer naar school zonder 1,5 meter: opluchting, maar ‘het virus is nog niet weg’

Vandalen houden huis in net gerenoveer­de basis­school de Noordster: 'Wc-pot­ten van de muur getrokken’

30 augustus BERGEN OP ZOOM - De ‘frisse’ start van het nieuwe schooljaar veranderde voor basisschool de Noordster in een nachtmerrie. Wc-potten werden van de muur getrokken. Prikborden en spiegels moesten het ontgelden. En tot overmaat van ramp goten de vandalen koffie over de boekenkasten. ,,Het was een grote plakbende.”