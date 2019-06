Student die door bliksem werd getroffen in Ossendrecht in stabiele toestand

ROTTERDAM - De 18-jarige student die woensdagmorgen in Ossendrecht zwaar gewond raakte door de bliksem is nu stabiel. Hij wordt in het Stuivenberg-ziekenhuis in Antwerpen in slaap gehouden en krijgt antibiotica om te voorkomen dat hij een longontsteking oploopt.

,,Ze willen dat de longfunctie zich herstelt.” Dat zegt Robbert Poort, bestuurswoordvoerder van mbo-school Zadkine in Rotterdam. De veertien studenten van deze school liepen een week stage op de Koninklijke Militaire School Luchtmacht in Ossendrecht.

Poort is woensdagmorgen over het ongeval geïnformeerd door de directeur van de Veiligheidsacademie van de school. Het ging om veertien eerstejaars studenten Beveiliging Luchtmacht van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap van het Zadkine. Ze lopen een week stage bij een leerbedrijf, in dit geval Defensie. De veertien zijn maandag begonnen in Ossendrecht, maar het programma is na het ongeval woensdag afgebroken.

Gespecialiseerde afdeling

Poort meldt dat de studenten woensdag aan een buitenopdracht beveiliging waren begonnen toen ze werden verrast door het onweer. ,,De getroffen student schuilde voor het onweer en zat met zijn rug tegen een boom. En in uitgerekend die boom slaat de bliksem in.” Het slachtoffer is naar het Stuivenberg-ziekenhuis in Antwerpen gebracht omdat daar een gespecialiseerde afdeling voor brandwonden is ingericht.