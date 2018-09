Strop voor wielervereniging Zuidwesthoek: 22 fietsen gestolen

13 september: Themaoch­tend over ouder worden in Tholen

17:44 De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen organiseert een themaochtend. De ochtend is bedoeld om in alle openheid met elkaar van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp. Op donderdag 13 september om 10.00 uur wordt er onder leiding van Maja Nieuwenhuis gesproken over verschillende stijlen van ouder worden. De ochtend vindt plaats aan Oudelandsestraat 11 in Tholen.