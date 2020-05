Strokenlandbouw: mooi voor de natuur maar ook voor de portemonnee?

De natuurakker ligt op Landgoed Dassenberg bij Steenbergen en moet zorgen voor meer biodiversiteit, een hoge bodemvruchtbaarheid en duurzame voedselproductie. In theorie klopt het, dat hebben studenten van de Hogere Agrarische School (HAS) vorig jaar aangetoond op hetzelfde perceel.

Bloemstroken en keverbanken

,,Ze hebben de grond bekeken en diverse onderzoeken gedaan. De theorie hebben ze goed uitgewerkt en daar zijn ze op afgestudeerd”, vertelt Van den Eijnden. De HAS wilde ook de praktijk in kaart brengen. De hogeschool heeft Cosun en CZAV erbij gehaald. Deze bedrijven steunen het project financieel. ,,Als er een oogst mislukt, dragen zij bij aan de kosten”, zegt Van den Eijnden.

Zo kan het dat er nu op stroken van zes meter breed tien gewassen zijn gezaaid en gepoot waaronder aardappelen, suikerbieten, cichorei, rogge, zomertarwe en kapucijners. De idee is dat in de bloemstroken, heggen en keverbanken, insecten zich nestelen die bijvoorbeeld de luizen opeten die een gewas aantasten. Een keverbank is een strook van met name ruwe grassen waar kevers op af komen. ,,Dat gebeurt niet meteen, zo’n bank moet zich ontwikkelen. Daarom is het ook een project van zeven jaar.”

Arbeidsintensief

Voor de akkerbouwer wordt het boeren arbeidsintensiever en gaat de kostprijs van het product omhoog. ,,Van de twaalf hectare landbouwgrond, teel ik nog maar op acht hectare gewassen. De overige vier is voor natuur zoals de bloemstroken”, zegt Van den Eijnden. ,,We proberen het zo praktisch mogelijk te doen. Het zaaien hebben we zoveel mogelijk op een dag gedaan. En de stroken zijn zes meter omdat de oogstmachines dan goed inzetbaar zijn.”

De verwachting is dat door strokenteelt de gewassen minder bevattelijk zijn voor ziekten en plagen. Eventuele schade is bovendien beperkter omdat het gewas niet op een groot perceel staat maar in stroken. De gewasbescherming komt grotendeels van insecten. ,,Reguliere middelen zijn wel toegestaan. Maar het uitgangspunt is om bestrijdingsmiddelen zo weinig mogelijk preventief te gebruiken.”

Luizen bestrijden

Zo wordt er momenteel al volop in de suikerbieten gespoten tegen de luizen. ,,Dat heb ikzelf op de rest van mijn boerderij ook gedaan. Maar bij dit strookje op de natuurakker niet omdat we er niet heel veel zagen.” Mocht de oogst van deze strook suikerbieten toch mislukken, dan staan CZAV en Cosun garant.

Beide bedrijven adviseren Van den Eijnden ook wat wel en niet te doen. De HAS blijft ook bij het project betrokken voor onderzoek. En er wordt gekeken of meer partijen die actief zijn in biodiversiteit en duurzaamheid willen aanhaken. Het is een dynamisch project, aan de hand van ervaringen volgen aanpassingen en experimenten met bijvoorbeeld insecten of andere gewasbeschermingsmiddelen.

Vertrouwen