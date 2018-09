Strijen viert haar afscheid in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Volgens oude sagen heerste het graafschap Strijen ooit over Bergen op Zoom en verre omstreken, tot in Limburg en Vlaanderen toe. Met ingang van 1 januari 2019 houdt Strijen als zelfstandige gemeente op te bestaan. Als afscheid werden vrijdag door bestuurders en gemeenteraad een bezoek gebracht aan de Markiezenstad.

Er zijn gemeenten die een herindeling in stilte ondergaan. Of zoals waarnemend burgemeester Jan Waaijer van Strijen het zegt. ,,Ze vieren het met een glaasje limonade en een rietje.'' In de oudste gemeente van de Hoeksche Waard dachten ze daar toch een beetje anders over, hoewel de bevolking van nature wat ingetogen is. Een bezoek aan Bergen op Zoom moest het worden. Niks meer en niks minder. Dat wethouder Wilco van Tilborg Bergse wortels heeft, hielp misschien een beetje.

Ook is er de overlevering. Het verhaal van Gertrudis van Landen, de vroeg-middeleeuwse heilige naar wie in Bergen op Zoom een kerk is genoemd. Diezelfde Gertrudis wordt in oude oorkonden als heerser van het graafschap Strijen betiteld. We hebben het over de zevende eeuw. Dat de bewuste oorkonden vervalst zijn en de Strijenlegende een verzinsel, ach, dat deed er vrijdag minder toe.

Alles anders

Anno nu is ook het allemaal anders: Strijen gaat op in de grote gemeente Hoeksche Waard en Bergen op Zoom blijft bestaan. Burgemeester Frank Petter zei het met een kwinkslag. ,,Jullie zijn afgezakt naar lagere regionen.'' Natuurlijk bedoelde Petter de geografische ligging van zijn stad, zuidelijker dan Strijen. In zijn voormalige gemeente Woudrichem is bovendien ook een herindeling aan de gang. ,,Ik weet een beetje wat u voelt.''

Vanzelfsprekend stond een bezoek aan de Bergse Gertrudiskerk op het programma. Ook de Grote Markt maakte indruk. Burgemeester Waaijer: ,,Een stad heeft een middenstip nodig, dat is hier onmiskenbaar het geval.'' De Strijense delegatie werd rondgeleid in het oude Stadhuis en lunchte op de Markt. In het Markiezenhof vertelde Cees Meijer over het cultuurbedrijf van de stad. Op Halwana hield Eric Elich een korte lezing over de Bergse carnavalscultuur.

Raakvlakken