Strijdbijl begraven, geen discussie meer over erfgrens Villa de Beek: ‘Het is netjes opgelost’

Beide partijen zijn blij dat de affaire achter de rug is en een dreigende rechtsgang is voorkomen. Bronwasser had geen zin in nog meer juridische procedures. ,,Het heeft allemaal veel te lang geduurd. Het zou zonde zijn om de zaak nog eens jaren aan te laten slepen, zonder te weten of je ooit gelijk krijgt.’’



Het echtpaar Bronwasser kocht de destijds vervallen villa acht jaar geleden. Al snel was er een verschil in uitleg over details in het koopcontract. Gemeentelijk woordvoerder Erwin Stander is blij dat de kou met de nieuwe aankoop van extra grond uit de lucht is. ,,Alles staat nu zwart op wit. Er is een overeenkomst.’’



Het Kadaster gaat het betreffende perceel de komende maanden inmeten. Daarna volgt de notariële overdracht van de extra grond.