Strijd om verkoop verloederde campings duurt voort: ‘Dat de rechter een eigen veiling organiseert, klopt niet’

Bewoners Zuidzijde Haven zijn wachten op herstel kademuur beu: ‘Gemeente moet zich kapot schamen’

19 augustus BERGEN OP ZOOM - Bewoners aan de Zuidzijde Haven in Bergen op Zoom zijn het wachten beu. Na anderhalf jaar is er nog geen oplossing voor de verzakte kademuur. ,,De kade zou al hersteld moeten zijn”, zegt André Blom die in één van de monumentale panden woont. Volgens de gemeente loopt het onderzoek nog. ,,We gaan op zijn vroegst in 2023 aan de slag.”