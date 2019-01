Strijd om nieuwe locatie Bravis ziekenhuis barst los: Bergen op Zoom biedt drie plekken aan, Roosendaal één

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - De strijd tussen Roosendaal en Bergen op Zoom om de nieuwe vestigingsplek van Bravis ziekenhuis is losgebarsten. Officieel werken de twee gemeenten en Bravis ziekenhuis toe naar een gezamenlijk standpunt over de locatiekeuze. Maar achter de schermen is de lobby voor de ‘eigen locatie‘ volop gaande.

Eind vorige week zijn Bravis vier ziekenhuislocaties aangeboden: drie door Bergen op Zoom en één door Roosendaal. Medio maart geeft het ziekenhuis daarover meer duidelijkheid. De Bergse wethouder Patrick van der Velden gaat ervan uit dat Bravis één of enkele locaties aanwijst voor nadere uitwerking. Rond de zomer kan de knoop vervolgens doorgehakt worden, aldus Van der Velden die de drie Bergse locaties ambtelijk liet toetsen door de provincie. Daaruit is gebleken dat er geen barrières liggen. Van der Velden wil niet zeggen om welke locaties het gaat.

Roosendaal maakte zelf al het benodigde huiswerk voor de ingediende locatie, laat wethouder Toine Theunis weten. ,,Alles dat het bestuur van Bravis moet weten over de locatie is uitgezocht en uitgewerkt.” De concrete plek wil hij evenmin prijs geven.

Duidelijk is wel dat de Roosendaalse locatie goed scoort op twee belangrijke criteria: de beschikbaarheid van tenminste 12 hectare grond en een ligging tegen stedelijke bebouwing. Anders gezegd: een plek middenin de weilanden is niet aan de orde. De locatie die Roosendaal heeft aangeboden, biedt bovendien verdere uitbreidingsmogelijkheden voor het ziekenhuis, aldus Theunis.

Aanrijtijden

Bij de selectiecriteria zijn ook de aanrijtijden (bereikbaarheid) belangrijk. Bergen op Zoom wijst erop dat de geldende aanrijtijd van 45 minuten (van melding tot aankomst in het ziekenhuis) nu al kritisch is voor delen van Tholen en Woensdrecht. Als het nieuwe ziekenhuis nog verder in oostelijke richting verschuift (dus richting Roosendaal) komen de aanrijtijden verder onder druk te staan. Dat is ‘ongewenst’, aldus Van der Velden in een brief aan de gemeenteraad.

Volledig scherm Wethouder Patrick van der Velden: aanrijtijden zijn nu al kritisch voor Woensdrecht en Tholen © Jan van de Kasteele

Inzet bij de locatiekeuze is ‘de beste zorg voor de regio’. Maar Van der Velden steekt niet onder stoelen of banken dat hij als wethouder van Bergen op Zoom zijn best doet om Bergen op Zoom ‘zo goed mogelijk te positioneren'. Naar verluidt laat ook burgemeester Frank Petter zich gelden in het lobbycircuit. Na sluiting van Philip Morris zou het verlies van de nieuwe unielocatie van Bravis ziekenhuis aan Roosendaal opnieuw een gevoelige klap zijn voor de Markiezenstad. Bergen op Zoom is financieel-economisch kwetsbaarder dan Roosendaal.

Teken aan de wand is ook dat Bergen op Zoom nadrukkelijk de samenwerking zoekt met Steenbergen, Woensdrecht, Tholen en Reimerswaal: samen sta je sterker dan alleen. Roosendaal daarentegen gaat uit van eigen kracht. Theunis zegt desgevraagd dat geen alliantie is gezocht met Halderberge en Etten-Leur.

Bravis-bestuurder Hans Ensing onthoudt zich voorlopig van inhoudelijk commentaar. Eind 2018 maakte Bravis ziekenhuis bekend al in 2025 één nieuw ziekenhuis te willen openen op een nieuwe plek, en niet pas in 2030 zoals eerder het streven was. De vestiging Bergen op Zoom gaat mogelijk al in 2025 dicht; Roosendaal blijft dan tot 2030 open.