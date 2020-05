Strijd om molenerf laait weer op: behoud of sloop?

Al veel molenerven verdwenen

Volgens Meesters is er niet gekeken naar hoe zeldzaam het Halsterse molenerf is. ,,Bij de meeste molens in West-Brabant zijn de bijgebouwen en erven al verloren gegaan”, wijst hij op molens als De Vos in Heense Molen, De Assumburg in Nieuw-Vossemeer en Johanna in Huijbergen. ,,Die zijn ontheemd, staan los van hun omgeving.”