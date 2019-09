Strijd der sterken in Heimolen

BERGEN OP ZOOM/HEIMOLEN - Knuffelen met kalfjes, leren over oude ambachten en ondertussen sterke mannen en vrouwen zien zwoegen. Dat is in een notendop de Highland Games, die dit weekend voor het eerst plaatsvinden in Heimolen.

,,Het werd tijd om iets nieuws te organiseren”, zegt Albert Weterings, van de Bergse Ondernemers Club (B.O.C.). ,,We hebben in het verleden de Back to the 80's-feestjes georganiseerd en het BoZtoberfest opgezet. We wilden iets wat niet standaard is.” Zo kwamen de ondernemers terecht bij de Highland Games, een wedstrijd die moet aantonen welke deelnemer het allersterkste is. In Schotse kilts moeten ze bijvoorbeeld boomstammen werpen, grote tractorbanden omver werpen en touwtrekken.

Uitje voor het gezin

Het is wat groter geworden dan de B.O.C. van tevoren dacht. Zo is het zondag niet zomaar een wedstrijd, maar heeft de organisatie het Nederlands kampioenschap Highland Games binnengehaald. Of eigenlijk het kampioenschap van de Benelux, want er komen ook toppers uit België en Luxemburg. Op het terrein van melkveebedrijf Millstream in Heimolen zullen zij het tegen elkaar opnemen. ,,Voor Bergen op Zoom is dit geweldig”, zegt een enthousiaste Jan Hopmans. ,,We halen hiermee echt topsport naar de gemeente.”

Maar het is niet alleen topsport komende zondag. ,,We gaan het breed trekken, met een goed gevuld randprogramma”, zegt Weterings. ,,Het zijn niet zomaar wedstrijden op het grasveld. Het moet ook leuk zijn voor de kinderen. Een echt uitje voor het hele gezin.”

Fundament voor komende jaren

Kinderen en hun ouders kunnen zich dan ook volop vermaken: er zijn springkussens, kraampjes met oude ambachten, een rodeo-stier en foodtrucks. En de kinderen kunnen knuffelen met kalfjes. Die ten tijde van het gesprek nog niet waren geboren. ,,Die worden in de dagen voor het evenement geboren”, vertelt Sjack Snepvangers, eigenaar van Millstream.

Als het aan B.O.C. ligt, is het geen eenmalig feestje. ,,We willen hiermee een fundament leggen voor de komende jaren”, zegt Weterings. ,,En er een regionaal evenement van maken. Een weekend waarin je lekker naar buiten gaat, naar het platteland.”