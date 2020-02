Strienestadse optocht is zeker een plaotje

Het is een paar keer knipperen met de ogen langs de kant in Strienestad. De programmafolders worden voor de zekerheid nog een keer omgedraaid, maar het blijkt toch te kloppen. BC De Vlaojestààmpers, de grootste bouwclub uit Steenbergen, staat niet bij de 22 deelnemers op de lijst. ,,Jammer, maar er zijn genoeg andere wagens waar we ook voor komen", vertelt een toeschouwster.

Geen animo voor stormklasse

Stichting Karnaval Steenbergen dacht het gat mooi op te vullen door een stormklasse in het leven te roepen. Grote carnavalswagens die vanwege de storm niet of nauwelijks aan optochten mee hadden kunnen doen, konden zich zo op de laatste dag zichzelf nog aan het grote publiek tonen. Per grote wagen was er 111 euro startgeld klaargelegd, maar aan de oproep werd geen gehoor gegeven.

Het motto (Wa d'n Plaotje!) bood veel ruimte voor creatieve invalshoeken in Strienestad. Dweilband Ut Toeternietoe, die de optocht mocht aftrappen, was op hun plaat gegaan en liep met verband rond carnavalsmuziek te spelen. D'n Dweilberg uit Welberg pakte de kans om de buren uit Bergen op Zoom bij de neus te nemen. De winnende band had de verkeerde afslag genomen en was bij de 'Berregse Plaot' uitgekomen met Vastenavendmuziek tot gevolg. Tot geluk van het publiek bedacht de dweilband zich snel en ging het over op carnavalsmuziek. De bandleden Effe d'r Neffe, die een paar punten tekort kwam voor de eerste plaats, waren op hun beurt verkleed als elpeeplaten.

Fraaie lichtjes

Bij de kleine wagens pakte BC DEEN ditmaal wel de eerste plaats. Nadat de lichtjes het niet deden tijdens de optochten in De Straot (Lepelstraat) en Altere (Halsteren) werd het publiek in Strienestad wel betoverd door de fraaie lichtjes van de Eftelingwagen uit De Heen.

Opvallend was dat er slechts twee acts door de Steenbergse straten trokken. De enkelingen schitterden van afwezigheid. Bij de paren troefden Bushman en de Woeste Pippoow op een paar punten De Leutmutsen af. Terwijl Bushman de foto nam, hield Woeste Pippoow een 'plaot vor de kop' van iemand uit het publiek.

Het geduld van liefhebbers van grote wagens werd op de proef gesteld. Nadat De Vrolijke Vierders direct na de Prinsenwagen van Prins Strienius V en nar Boowke te zien was, was het vervolgens een halve optocht wachten op de hoge wagen van De Leutstampers. BC De Begienurs en BC De Leuttrappers, de winnaar en runner-up bij de grote wagens, waren de laatste twee wagens van de leutstoet, maar waren zeker het wachten waard, zo vond het talrijke publiek langs de kant.