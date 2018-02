Streek trots op Pompejus

HALSTEREN - In korte tijd is het uitgegroeid tot een van de populairste attracties van de streek. Ook zondag beklom een lange rij bezoekers de treden van Pompejus, de beeldbepalende toren van Fort de Roovere.

Voor Ad Bogers is het herhaalbezoek. Hij komt hier wel drie tot vier keer in de week. ,,Ik ben er eigenlijk hartstikke trots op.''

Voor Bogers is het telkens pure nostalgie. Hij is opgegroeid op een boerderij in de bossen van Vrederust. ,,Ik heb alle veranderingen in het gebied meegemaakt.''

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ad Bogers © Ben van den Aarssen

Eerlijk gezegd schrok hij een jaar of wat geleden wel, bij alle bomenkap in zijn jeugdidylle. ,,Maar het is een mooi plaatje geworden.''

Sabrina Leenaerts uit Hoogerheide komt voor het eerst kijken bij de markante toren, samen met de familie. Het bezoek is min of meer toevallig. ,,We komen nog een keer terug met wandelkleding en gaan dan omhoog.''

Leenaerts kent de toren van alle verhalen in de media, en van het voorbijrijden natuurlijk. ,,Dan wil je hem ook graag een keer van dichtbij zien.''

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sabrina Leenaerts © Ben van den Aarssen

Mieke de Moor uit Bergen op Zoom komt ook regelmatig naar Pompejus. Tot bovenin is ze nog nooit geweest. Ook vandaag niet. ,,Ik mis goede leuningen.'' De Moor vindt het uit 1628 daterende verdedigingswerk om haar heen razend interessant. Een stukje vaderlandse geschiedenis over de West Brabantse waterlinie komt voorbij, inclusief Spaanse gezagsdragers uit die tijd. Ook het theatergedeelte op de trappen vindt ze een leuke toevoeging. ,,Het is een mooie plek.''

Op het uitkijkplatform kijkt Henry Meertens in de richting van zijn woonplaats Tholen. Maar ook onder aan zijn voeten is veel moois te zien. ,,De lijnen van het fort komen mooi uit. En de Mozesbrug is met die unieke vorm is natuurlijk ook schitterend om te zien.''

Meertens was nieuwsgierig naar het uitzicht, ook al omdat hij bij de GGZ-WNB op Vrederust werkt. ,,Als je hier vrijwel dagelijks langs komt, wil je ook graag een keer omhoog.''

Pompejus lijkt tot nu toe vooral aantrekkingskracht te hebben op streekbewoners. Bezoekers van buiten de regio dienen zich tijdens het posten niet aan. Meertens snapt dat wel. ,,Je komt hier niet speciaal deze kant voor op, hoe leuk de toren ook is. Een Kinderdijk of Giethoorn zal het nooit worden.''