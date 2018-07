Straten in Bergen op Zoom zonder stroom na brand in Esdoornstraat

Nieuwe El-Feth moskee in Bergen op Zoom krijgt steeds meer vorm

10:22 BERGEN OP ZOOM - Op het terrein aan de Wattweg in Bergen op Zoom stikt het van busjes van werkmannen. De in steigers gestoken minaret is nog steeds in aanbouw en van buitenaf is goed te horen hoe binnen in het 3.000 vierkante meter strekkende pand hard wordt gewerkt. Langzaam aan transformeert het voormalige postsorteercentrum naar de nieuwe El-Feth moskee.