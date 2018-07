Strandgangers op parkeerplaats in Dinteloord vieren zomercarnaval

Een van de bezoekers van het eerste zomercarnaval, georganiseerd door CV (Carnavalsvrienden) Dun Dubbel Dees, vertelde Rooie Rico eerder dat hij Rotterdam eigenlijk mooier vindt dan de hoofdstad van Nederland. De zanger, een van de deelnemers aan het televisie programma Bloed Zweet en Tranen , had tijdens zijn bewegelijke optreden blijkbaar geen last van de hoge temperaturen.

Hitte

Hoewel hij een deel van het publiek tot een polonaise wist te verleiden, bleef het grootste gedeelte op hun plekje in de schaduw. Alleen een klein aantal 'strandgangers', in zomerse rokjes en kledij, met slingers omhangen en voorzien van zwembanden, zocht steeds weer de felle zon op. Vanwege de hitte werden de beloofde springkussens voor de kinderen vervangen door enkele zwembadjes.

Het duo Dubbel Feest mocht het carnaval openen. ,,We hadden eigenlijk dweilbandjes uitgenodigd'', zegt Richard Wessels, ,,maar die konden vandaag allemaal niet. Wel treedt in de loop van de avond dweilband T'oonladders Zat uit Dinteloord op.'' De carnavalsvrienden organiseren al jaren met succes het Worstenbal tijdens het carnaval. ,,Dan is het meestal koud, we willen weleens feesten als het warm is. Met Hans Bolluijt van De Buitelstee zijn we op het zomercarnaval gekomen.''