Kleine Tour Steenber­gen: ‘Pas als ik op de bank zit, ga ik voelen hoe moe ik ben’

STEENBERGEN - Na zes dagen fietsen kwamen de deelnemers van de Kleine Tour Steenbergen zaterdag aan in het centrum van de stad. Met dik driehonderd kilometer in de benen, maar moe? ,,Dat valt best mee, hoor”, zegt Deveny Bloot (10 jaar). ,,Ik denk dat ik het pas voel als ik straks thuis op de bank zit.”