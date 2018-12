Straks kijk je over de bossen uit: uitkijktoren StayOkay gaat eind januari open

Exploitant 't Cromwiel Steenber­gen mag voorlopig blijven: visie voor toekomst in maak

20 december STEENBERGEN - De politiek wil extra tijd om na te denken over de toekomst van ‘t Cromwiel in Steenbergen. Dat betekent dat beheerder Hydra Sport nog even aan mag blijven. Dat heeft een meerderheid van de raad gisteren besloten. De raadsleden willen dat er eerst een visie komt over ‘t Cromwiel en dan met name over de invulling van het gemeenschapshuis.