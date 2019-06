Straffeloos wapens inleveren in Bergen op Zoom: goed idee?

Klein drugslab ontdekt in garagebox Bergen op Zoom, ‘Ongelofe­lijk onverant­woord dat je dit in een woonwijk doet!’

4 juni BERGEN OP ZOOM - De politie vond dinsdagmiddag een drugslab in een garagebox in de Sibeliusstraat in Bergen op Zoom. Een 56-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden.