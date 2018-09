Straatrover jat zelfs knuffel Iejoor van peuter

VIDEO Bergse tiny houses: Klein, luxe en ener­gie-neu­traal wonen voor expats

20 september BERGEN OP ZOOM - Een complete woning met slaap-, bad- en woonkamer op 48 of 60 vierkante meter. Dat zijn de nieuwe tiny houses aan de Keplerstraat in Bergen op Zoom. Acht woonruimtes in drie gebouwen zijn in een mum van tijd neergezet. Donderdag was de feestelijke opening, vrijdag trekken de eerste huurders erin.