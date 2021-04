Straat- en sloopwerk gaat los: ‘Eerst bommetje gooien om iets moois te kunnen maken in Gageldonk’

COLUMN Elk akkefietje ‘de nieuwe toeslagen­af­fai­re’ noemen? Doe maar niet

16 april De toeslagenaffaire, hebben we het daar nog weleens over? Nou en of, heel vaak! Maar meestal gaat het dan helemaal niet over het schandaal waarbij duizenden mensen ten onrechte als fraudeur werden aangemerkt. Nee, het gaat dan juist over nieuw onheil.