Stortregen, onweer en een prachtige rolwolk boven West-Brabant, KNMI kondigt code geel af

Van de bijstand naar een baan in de zorg: ‘Fijn om je eigen centjes te verdienen’

21 juli BERGEN OP ZOOM - Van bijstand naar baan: dat was de insteek van het BBL-traject dat vandaag door de twaalf deelnemers is afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking bij Curio aan de Meidoornlaan in Bergen op Zoom.