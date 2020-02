Stormschade aan schuur Dumontsdreef, tanteLouise haalt dak eraf

Buurtbewoners Toine van der Velden en Leon van Veen balen bij het zien van de schade. ,,De schuur verkeert in een dusdanig slechte staat dat het elk moment uit elkaar kan vallen", vertelt Van der Velden. ,,Het is dat de wind nog de goede kant op stond. Een klein beetje gedraaid en het dak was eraf gewaaid. We willen eigenaar tanteLouise voor de zoveelste keer waarschuwen dat er hier levensgevaarlijke situaties kunnen gebeuren." Van Veen vult aan: ,,We mogen van geluk spreken dat er niemand op het moment van omvallen op het terrein of in de schuur was. De gevolgen waren desastreus geweest."