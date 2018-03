Stormbaan bij SC Kruisland geopend: Tokkelend naar een goddelijk lichaam

Voorzitter Nicky Broos van SC Kruisland is erg blij met het privé-initiatief van Den Ridder. Het gezamenlijke doel: jongeren in beweging krijgen. Den Ridders kinderen voetballen bij SC Kruisland en hij is zelfverklaard 'groot fan' van de club. De stormbaan biedt extra mogelijkheden om de Kruislandse jeugd op een leuke manier in beweging krijgen. ,,Minder aan de kastjes, meer net zo'n goddelijk lichaam kweken als ik op die stormbaan'', grapt Broos bij de feestelijke onthulling, tot hilariteit van de vele aanwezige jongeren.



Voor wethouder Cors Zijlmans is het maandagmiddag een van de laatste lintjes die hij doorknipt in zijn carrière. Een rondje over de stormbaan laat hij even aan zich voorbijgaan. ,,Ik heb mijn trainingspak niet bij me'', kaatst hij terug. Dat laat hij over aan de twee instructeurs die een professionele demonstratie geven over het houten parkoers: klimmen, springen en zelfs een stukje tokkelen.